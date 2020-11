Un lot de masques médicaux et de combinaisons de protection a été distribué, lundi soir, aux établissements hospitaliers et structures sanitaires de proximité, disséminés à travers la wilaya de Médéa, dans le cadre du soutien aux équipes médicales affectées aux différents services Covid-19, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Ainsi, une première dotation de 14 mille masques médicaux a été remise aux hôpitaux de Médéa, Ain-Boucif, Berrouaghia, Ksar-el-Boukhari, Tablat et Beni-Slimane, alors que 6 mille autres masques ont été livrés au personnel médical affecté au niveau des polycliniques qui assurent le dépistage et le suivi des patients atteints du virus, a-t-on signalé.

Douze mille combinaisons de protection ont également été distribué au personnel des services Covid-19 ouverts à travers les différents établissements hospitaliers de la wilaya, a-t-on ajouté, précisant que d’autres dotations seront livrées à ces établissements et structures de santé, au fur et à mesure des arrivages.