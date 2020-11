Un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sera mis en service "avant la fin de l’année en cours" à l’établissement public hospitalier Bouguerra Boulaaras de la commune de Bekkaria (wilaya de Tébessa) réservé à la prise en charge des malades touchés par la Covid-19, a affirmé lundi, le wali Mohamed El Baraka Dehadj.

Les procédures d’acquisition de cet appareil d’imagerie "le premier du genre dans la wilaya", ont été terminées et le stand où il sera installé est en cours d’aménagement afin d’éviter aux malades les déplacements vers d’autres wilayas, a assuré, le chef de l’exécutif local, dans un point de presse en marge de son inspection de cet hôpital.

Le même responsable a fait également état de la prochaine acquisition de 13 ambulances pour renforcer le parc ambulancier du secteur de la santé de la wilaya qui en compte 70 ainsi que d’un programme d’acquisition sur le court terme de scanners pour les structures sanitaires des grandes villes de la wilaya.

Le wali s’est enquis lundi matin des conditions de prise en charge des malades touchés par le Covid-19 à l’EPH de Bekkaria et a insisté sur le maintien d’un stock suffisant de médicaments utilisés par le protocole de traitement du Covid-19 en vigueur.

Au cours de la réunion élargie de la commission sécuritaire tenue dimanche au siège de la wilaya pour l’examen de la situation épidémiologique locale, plusieurs décisions ont été prises dont la réparation du générateur d’oxygène en panne à l’hôpital de Bekkaria et l’acquisition d’un nouveau générateur pour 12 millions DA.