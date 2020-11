Plusieurs projets d’habitat, au stade de réalisation " très avancé ", localisés à Ksar-el-Boukhari, et Berrouaghia, dans la wilaya de Médéa, seront livrés "progressivement " pour distribution, d’ici le début de l’année prochaine, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Il s’agit, selon la même source, du projet de 1657 logements publics locatifs (LPL), implanté à la périphérie sud-est de la ville de Ksar-el-Boukhari, à 63 km au sud de Médéa, achevé pratiquement dans sa totalité, à l’exception des travaux de branchement des réseaux divers qui devraient être terminés avant la fin de l’année en cours, a-t-on précisé. Un autre projet, situé dans ladite localité, d’une consistance de 654 logements de type également public locatif, enregistre un taux d’avancement "appréciable", a-t-on indiqué, ajoutant que des directives ont été données par le wali, lors d’un récent déplacement sur le site afin d’accélérer les travaux restants pour que ces logements puissent être distribués, dans les meilleurs délais . Toujours selon la même source, 900 logements de type location-ven te sont "en phase d’achèvement" au niveau de la commune de Berrouaghia, à 26 km à l’est du chef-lieu de wilaya, et des efforts "soutenus" sont déployés pour terminer les travaux de raccordement du site en eau et énergie, en prévision de leur prochaine attribution, a-t-on signalé.