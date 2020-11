Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a remis lundi après-midi à Chahid El-Hafedh (camps de réfugiés sahraouis) au Croissant-Rouge sahraoui 60 tonnes d’aides humanitaires dans le cadre de la solidarité permanente et constante du peuple algérien avec le peuple sahraoui.

Arrivées plus tôt dans la journée à l’aéroport Commandant Ferradj de Tindouf à bord de deux (02) avions militaires des Forces aériennes algériennes, ces aides humanitaires, constituées de denrées alimentaires de première nécessité et de produits désinfectants, ont été remises à la partie sahraouie en présence du vice-président du CRA, Tayeb Benaouda, et du président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini.

A cette occasion, M. Bouhbini a réitéré les remerciements du peuple sahraoui au peuple et au Gouvernement algériens pour leur soutien indéfectible en toutes circonstances, surtout dans la "conjoncture exceptionnelle qu’il traverse", saluant le "rôle humanitaire considérable" de l’Armée nationale populaire (ANP).

Le responsable sahraoui s’est également félicité de la solidarité de l’Algérie avec le peuple sahraoui dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Cette initiative humanitaire entre dans le cadre du "soutien permanent et constant du peuple algérien au peuple sahraoui frère qui traverse une conjoncture difficile sur le plan humanitaire", avait indiqué dimanche la présidente du CRA, Saïda Benhabiles, qui supervisait le chargement des aides au niveau de la base aérienne de Boufarik.

Mme Benhabiles n’a pas manqué de saluer le rôle de l’ANP dans "le soutien aux opérations humanitaires en général et à celles initiées par le Croissant-Rouge algérien, le bras humanitaire des pouvoirs publics".