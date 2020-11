Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu lundi à Alger l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Alger, Blah Ould Mekia avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience à laquelle a pris part le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a souligné que "les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie ont connu une nouvelle impulsion à la faveur notamment de l’ouverture du passage frontalier à Tindouf, qui a ouvert la voie aux opérateurs économiques pour augmenter et diversifier le volume des exportations et accéder aux marchés de l’Afrique de l'Ouest", ajoute la même source.

Dans ce contexte, M. Rezig a invité la partie mauritanienne à approfondir le partenariat, au service des deux parties, et ce dans le cadre d’une politique mutuellement bénéfique.

Le gouvernement algérien, par le biais du ministère du Commerce, poursuivra l’appui du marché mauritanien par ses différe ntes exportations, tant via le passage frontalier de la wilaya de Tindouf qu’à travers le transport maritime et aérien, en se basant sur l’appui et l’encadrement du conseil des affaires algéro-mauritanien qui demeure le principal trait d’union entre les opérateurs économiques des deux pays.

De son côté, l’ambassadeur mauritanien a précisé que l’Algérie vient en tête des partenaires commerciaux de son pays, ce qui conforte la dynamique économique et l’augmentation du flux des marchandises et produits appréciés par le citoyen mauritanien, du point de vue qualité et prix.