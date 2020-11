La sélection burundaise de football s'est imposée dimanche à domicile face à son homologue mauritanienne 3-1, en match comptant pour la 4e journée (Groupe E) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021).

Les buts du Burundi ont été inscrits par Saidi Ntibazonkiza (6e, 55e) et Youssouf Ndayishimiye (46e), tandis que l'unique but de la Mauritanie a été l'oeuvre de Niass Amadou (27e).

Au terme de cette rencontre, le Maroc demeure à la première place du groupe avec 7 points, devançant la Mauritanie (2e/5 pts) et le Burundi (3e, 4 pts), tandis que la Centrafrique est lanterne rouge avec 3 points.