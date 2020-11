La bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Dib" de Tlemcen a ouvert, dimanche, une mini-bibliothèque dans un café de la ville de Maghnia, a-t-on appris du directeur de l'établissement culturel, Tarchaoui Zineddine. L'initiative "Bibliothèque-Café" est la deuxième du genre dans la wilaya, concrétisée en coordination avec les associations "Génération de demain" de Maghnia et "Portes d'art pour la culture et les arts" de Tlemcen ainsi que le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, en dotant le café en fin de semaine dernière d'un lot de livres et de magazines pour permettre aux clients de lire. L'opération a été précédée, il y a deux mois, par la création de deux cafés-bibliothèques dans les quartiers de Boudjlida et El Koudia dans la commune de Tlemcen, a-t-on rappelé, soulignant que chaque café est doté d'une vingtaine de livres, qui sont renouvelés tous les mois par les associations précitées qui supervisent la fourniture des cafés désirant participer à l'initiative en livres. L'opération sera généralisée dans les semaines prochaines dans certains cafés et restaurants des communes de Sabra , Remchi, Sebdou et El Aricha, en particulier dans les zones d'ombre de ces communes et dans les gares de transport routier et ferroviaire, à l'aéroport international "Messali Hadj" et d'autres lieux fréquentés par les citoyens, a-t-on révélé.