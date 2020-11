Les travaux d'aménagement de 100 km de pistes à travers les zones d’ombre de la wilaya d’El Bayadh, seront achevés avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris dimanche auprès de la conservation des forêts de la wilaya.

Le chef de service gestion du patrimoine, études et programmation, Guerroudj Djedid a déclaré à l’APS, que ces travaux confiés à l’Entreprise régionale du génie rural, ont été lancés le mois de juillet dernier au niveau de 12 sites, répartis à travers les communes d’El Bayadh, Rogassa, Kef Lahmar, Stitten, Sidi Slimane, Krakda et Bougtob.

Une enveloppe de 150 millions DA a été dégagée pour le financement de cette opération, accordée par le Fonds national du développement rural et les travaux en cours au niveau de 10 sites à des taux d’avancement différents, a-t-il fait savoir.

Une autre opération de développement visant la réalisation et l’aménagement de 20 kilomètres de pistes à travers les zones rurales des communes de Boualem, et de Sidi Amar, sera entamée une fois celle en cours achevée, selon la même source.

Les autorités locales visent le même objectif, celui de prendre en charge des populations des zones d’ombre qui ont accueilli avec satisfaction l’achèvement récemment des travaux de raccordement de 34 foyers au réseau d’électricité par l’énergie solaire, dont 25 habitations à "El Aouinet", une zone rattachée à la commune de Boualem et 9 habitations dans la zone d’El Gaada à Bougtob. Les deux zones font partie de celles ayant fait l’objet d’une proposition pour le raccordement des populations au réseau d’électricité à travers les panneaux photovoltaïques, au niveau d’El Aouinet, El Gaada, El Kerrouma, Chaab Lahmar, El M’hirika, Remilia et El Adjidj, Oum El Khroub, Hamimet El Khodr, El Botma, Haggara, zones d’ombre disséminées à travers 7 communes regroupant, en totalité, près de 330 habitations, a-t-on souligné.

Une enveloppe financière sera consacrée pour le reste des zones d’ombre, au nombre de 8, pour entamer de manière effective les travaux en réalisation, selon la même source.