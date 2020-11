L'Egypte a arrêté dimanche le responsable d'un groupe de défense des droits humains accusé notamment d'avoir "rejoint un groupe terroriste" et de "diffuser de fausses informations", a indiqué l'organisation dans un communiqué.

"Dans une escalade sans précédent pour l'Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR), une force de sécurité a arrêté Mohamed Bacheer, le responsable administratif de l'EIPR, chez lui" (...) et il a été détenu pendant plus de 12 heures dans un bâtiment de la Sûreté de l'Etat, a affirmé l'ONG locale.

M.

Bacheer a été accusé d'avoir "rejoint un groupe terroriste", de "diffuser des fausses informations" sur les réseaux sociaux et d'avoir "financé le terrorisme", des accusations souvent retenues contre les opposants et militants.

L'EIPR a indiqué qu'il avait été interrogé par le procureur de la Cour suprême de sûreté de l'Etat sur son travail, en particulier une visite en novembre à son bureau au Caire "par un nombre d'ambassadeurs et diplomates" pour discuter des droits humains.

Il a été placé en détention provisoire durant 15 jours et sera interrogé à un e date ultérieure, selon l'ONG qui a appelé les autorités à le libérer immédiatement.

M. Bacheer compte parmi d'autres figures de militants pour les droits humains, d'avocats et journalistes arrêtés dans la même affaire, connue localement comme l'affaire 855/2020.