Le ministère du Commerce informe les laboratoires de tests et d'analyses de la qualité, qu'ils peuvent déposer les dossiers de demande d'agrément via l'adresse électronique consacrée à cet effet, soulignant la nécessité de se conformer aux conditions requises dans ce cadre, afin de protéger le consommateur, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministère du Commerce informe tous les laboratoires prestataires de services et autorisées en vertu du décret n14-135 d'avril 2014 définissant les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires de tests et d'analyse de la qualité qu'ils peuvent déposer les dossiers de demande d'agrément, selon leur spécialité", a précisé le communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook.

Les dossiers de demande d'agrément doivent inclure les documents stipulés dans les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n13-302 de septembre 2013, définissant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires pour la protection des consommateurs.

Le ministère a consacré une adresse électronique aux opérateurs p our déposer les dossiers de demande d'agrément: dgcef.lab@commerce.gov.dz.