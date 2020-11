La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, ont convenu dimanche de renforcer la coordination entre les deux secteurs par la mise en place de programmes de formation dans des spécialités en lien avec les énergies renouvelables et la transition énergétique.

Lors d’une réunion tenue au siège du ministère de la Formation professionnelle, les ministres ont discuté des "moyens de promouvoir et de développer la coopération entre les deux secteurs, notamment dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels dans des spécialités en lien avec les énergies renouvelables", insistant sur "la mise en place des mécanismes nécessaires à une transition énergétique efficace".

Les ministres ont également mis l’accent sur "l'importance de la coordination entre les deux secteurs, de l’élaboration d'un plan d'action pour la concrétisation des objectifs d'économie d’énergie, de la mise en place d’un programme pour les énergies renouvelables et de la mise en œuvre d’un nouveau modèle énergétique".

Les deux parties ont, à cet égard, souligné l’impératif de créer un comité mixte composé d'experts et de spécialistes des deux secteurs qui aura notamment pour missions d’identifier les branches professionnelles et les spécialités de la formation professionnelle en lien avec les énergies renouvelables devant être encouragées au niveau local et de mettre en place les programmes pédagogiques des nouvelles spécialités autour des énergies renouvelables et de la transition énergétique.