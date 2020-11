La superficie des terres irriguées sera augmentée à 3.000 hectares à Oran lors de la saison 2020-2021, en vue d’accroitre le rendement, a-t-on appris samedi de la direction des services agricoles (DSA).

Un programme, élaboré au cours de cette campagne agricole, cible l’irrigation d’une superficie de 3.000 ha réservés à la culture de céréales, notamment le blé dur et tendre, a indiqué Balache Farida, technicienne supérieure du service organisation de la production et appui technique.

La superficie irriguée au niveau d'Oran a atteint, lors de la saison écoulée, 1.000 ha répartis sur les régions d’Es-Sénia, Gdyel, Oued Tlélet et Tafraoui, notamment la plaine de "M’léta", où les agriculteurs utilisent l'irrigation d'appoint, a-t-on fait savoir. Au cours du mois d'octobre dernier, ont été approuvés trois dossiers de demandeurs d’un soutien pour du matériel d'irrigation par aspersion pour une superficie estimée à 60 ha dont environ 50 ha au niveau de la plaine de M’léta et le reste dans la région de Gdyel.

Ce soutien octroyé par l'Etat vise à encourager les agriculteurs à utiliser le système d'irrigation d'appoint, sachant que le taux de soutien pour l'équipement d'irrigation est estimé à 50 pour cent de la valeur totale de l'équipement, a-t-on souligné. Par ailleurs, il est prévu, lors de la campagne labours-semailles (2020-2021), le labourage d’une superficie totale de 52.688 ha dont 9.655 ha de blé dur, 4.300 ha de blé tendre et 1.475 ha, alors que la superficie réservée à l'orge est estimée à 37.258 ha, selon la Direction des services agricoles. Pour le succès de cette saison, tous les moyens ont été mobilisés et les semences de céréales sont disponibles au niveau de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) d'Oran, estimés à 27.975 quintaux de blé dur et tendre et orge. Pas moins de 4.761 qx ont été vendus à ce jour, à indiqué Mme Balache signalant que les engrais sont disponibles.