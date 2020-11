Le réseau du Crédit populaire algérien (CPA) passera de 153 à 160 agences à travers le pays en fin d’année en cours, a-t-on appris dimanche à Tiaret du Président directeur général de cette banque publique Mohamed Dahmani.

"Le nombre des agences CPA va augmenter à travers le territoire national pour passer de 153 à 160 agences à la fin de l’année en cours, concrétisant ainsi le plan de déploiement et de modernisation du réseau bancaire et de son implication dans la politique économique du pays", a précisé M. Dahmani lors de l’inauguration de l’agence 428 à Tiaret, la deuxième du genre dans la wilaya.

"L’extension du réseau du CPA est survenue avec cette nette conviction de l’administration de cette banque de contribuer de manière effective à l’investissement et au développement local", a déclaré le même responsable "Le Crédit populaire algérien veille à assurer des produits qui évoluent en fonction de la demande du marché, dont le financement islamique qu’assurent à présent quatre agences à travers le pays dont la nouvelle agence de Tiaret", a-t-il souligné, affirmant que la wilaya de Tiaret dispose d'atouts et de potentialités économiques considérables à intégrer dans le programme de déploiement et de modernisation.

L’agence 428 du CPA à Tiaret offre de nouveaux produits, dont le service de la fonctionnalité sans contact ou à distance, et procèdera prochainement au financement destiné aux innovateurs avec l’offre "Sahel Mahel" et "Sahel Nachati", dédiés particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME), selon M. Dahmani, qui a fait savoir que 190.000 de ces entreprises sont financées par le CPA à travers le territoire national.

Le Président directeur général du CPA a visité, en compagnie du wali de Tiaret, Mohamed Dramchi, les structures de cette nouvelle agence, réalisée pour un coût de 35 millions DA et dotée d’équipements modernes et de commodités pour un meilleur accueil des clients, selon l’exposé présenté par la directrice du développement des projets de cette banque, Sihem Tibersi.