L’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) a procédé au pompage des eaux du barrage de "Oued Taht" (Mascara) pour leur exploitation dans la consommation humaine et l’irrigation agricole, a-t-on appris samedi du chef du projet de transfert du barrage, Mustapha Bencherki. Le même responsable a indiqué, à la presse, que 5.000 mètres cubes d’eau sont pompés quotidiennement depuis la semaine dernière et acheminés vers les stations de traitement de l’Algérienne des eaux (ADE), pour l’approvisionnement des communes d’Aïn Frah et Oued El Abtal en eau potable, comme étape expérimentale, en attendant l’augmentation de la quantité à environ 10.000 m3 quotidiennement. M. Bencherki a fait savoir que l’approvisionnement concerne, actuellement, le centre de la commune d’Aïn Frah qui abrite 5.171 habitants et l’agglomération d’Aïn Bouras relevant de la même commune (1.590 habitants), ainsi que la commune d’Oued El-Abtal (25.000 habitants), ajoutant que la commune de Sidi Abdeldjebbar, qui abrite 5.000 habitants, sera également approvisionnée prochainement en eau potable. Selon le même responsable, une q uantité de 2.000 m3 d’eau ont été pompées, en vue de procéder à des expériences sur les canalisations de transport des eaux pour l’irrigation du périmètre agricole de "Kechout" sur une superficie extensible de 500 hectares, soulignant qu’une fois les expériences achevées et les éventuelles lacunes traitées, il sera procédé à l’approvisionnement du périmètre agricole irrigué. Le projet de transfert des eaux du barrage "Oued Taht", situé entre la commune d’Aïn Frah dans la wilaya de Mascara, réalisé par l’ANBTpour un coût de 65 milliards DA, vise l’approvisionnement de 38.000 habitants des trois communes de la daïra d’Oued El Abtal en eau potable et l’irrigation de 500 hectares de terres agricoles du périmètre irrigué de la plaine de "Kechout". Dans le cadre de ce projet, une station de traitement des eaux a été réalisée près du barrage d’une capacité de 12.600 m3/j, ainsi que deux stations de pompage d’une capacité de 33 litres par seconde, en plus de de structures de stockage et de canalisations de transport des eaux au niveau des communes d’Oued El Abtal, Aïn Frah et Sidi Abdeldjebbar.