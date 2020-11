Une interruption de l’alimentation en eau potable (AEP) touchera à partir de lundi trois communes et des quartiers de la partie sud de la ville de Chlef en raison de travaux de réhabilitation des installations principales de la chaîne de production du barrage Sidi Yakoub, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de l'unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

Selon le document, la coupure d’eau qui s'étalera de lundi à jeudi prochain touchera les communes d’El Hadjadj, Ouled Abdelkader et Sendjas, ainsi que les quartiers "Radar", "les frères Abad" et "El Moussalaha", dans la partie sud de la ville de Chlef. La perturbation dans l'alimentation en eau potable est due aux travaux de réhabilitation et d’entretien programmés au niveau des installations principales de la chaîne de production du barrage Sidi Yakoub, a ajouté la même source, signalant que la reprise de l’alimentation au niveau des communes et quartiers touchés par la coupure se fera une fois les travaux terminés.

Le barrage de Sidi Yakoub contribue à l’alimentation en eau de trois communes et des quartiers sud de la ville de Chlef, ainsi qu'à l’irrigation agricole, au moment ou le reste des communes de la wilaya est alimenté à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Ténés (55 km au nord de Chlef), ayant une capacité de production de 200.000 M3/J d’eau.