Deux équipes estudiantines algériennes ontdécroché la première place au concours mondial de Huawei spécialisé dans le domaine des Technologies de l'Information et des Télécommunications (TIC), a indiqué dimanche un communiqué de Huawei Algérie.

"Pour la deuxième année consécutive, des étudiants algériens ont décroché samedi la première place au concours mondial de Huawei spécialisé dans le domaine des Technologies de l'Information et des Télécommunications, ICT Compétition 2020’’, a précisé la même source.

La distinction de deux équipes composées d’étudiants algériens a eu lieu lors de la finale mondiale du concours Huawei ICT Compétition, lancée le 6 novembre à Dongguan en Chine. Il s’agit d’un événement de haut niveau destiné aux étudiants du monde entier, et qui s’est tenue via visioconférence, ajoute le communiqué. Selon l’Entreprise, la première équipe de "Network"a décroché le "Grand Prize", qui est plus important que la première place, tandis que la deuxième en "Cloud" a été classé première de sa catégorie.

Ces deux équipes sont composées de Sid Ahmed Nouar et Sofiane Maidat de Université de Bab Ezzouar (USTHB) , Bousaidi Mahfoudh de l’ Université de Saida et enfin ,Walid Boucenna qui est Instructeur. En tout, ils étaient 6 étudiants accompagnés de deux instructeurs, représentant plusieurs universités algériennes.

A cette occasion, les étudiants distingués ont exprimé leur joie d’avoir participer pour la deuxième fois à cet événement ajoutant que "cette victoire n'a pas été seulement pour nous, mais pour nos familles et le personnel de Huawei en Algérie et notre pays également.", Organisée sous le thème "Connexion -Gloire -Avenir", la finale mondiale du concours TIC 2019-2020 de Huawei, qui est un événement annuel, a vu la participation de 110 équipes composées de 330 étudiants représentant 39 pays.

"L’ICT compétition de Huawei est un concours mondial mis en place par Huawei technologies pour promouvoir le développement du secteur des TIC parmi les jeunes étudiants", explique l’Entreprise. Huawei, a par ailleurs, souligné qu’il a signé un accord de partenariat avec 10 universités et établissements de l’Enseignement supérieur algériens, affirmant que ce nombre sera augmenté avant la fin de l’année en cours.

Soulignant que la compétition a suscité un fort engouement par les étudiants participants à la finale nationale, Huawei ICT Compé tition a affirmé qu’il "s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC au service de développement talents en Algérie". Huawei Algérie dit , également, porter une attention particulière au transfert des connaissances et compétences dans le domaine des TIC en faveur des étudiants et talents algériens. Durant l’édition de 2019 de Huawei ICT Compétition, une équipe algérienne composée de 3 étudiants et un instructeur ont eu la première place parmi les 61 équipes participantes venant de 61 pays.