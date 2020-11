Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tamanrasset a été consolidé de nouvelles structures susceptibles de répondre aux attentes des jeunes de cette région du Grand Sud, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Visant à promouvoir la pratique en mettant à disposition des jeunes d’installations sportives appropriées, ces projets consistent en la réalisation, pour un montant de 40 millions DA chacune, de deux salles polyvalentes dans les localités d’Outoul et Tit (20 et 40 km de Tamanrasset), en attendant leur équipement, a indiqué le DJS, Hassani Moulay Abdelkrim.

Ces installations ont également été étoffées par la mise en exploitation dernièrement, dans la région de Tazrouk (300 km Nord-est de Tamanrasset), d’une salle omnisports de 500 places, concrétisée et équipée pour un montant de 250 millions DA, et dotée de salles pour les sports collectifs et le culturisme.

Outre le lancement dernièrement d’une opération d’équipement d’une structure similaire à Tamanrasset, le DJS a fait part du bon avancement (95%) du chantier d ’une piscine semi-olympique au chef lieu de wilaya ainsi que de la réalisation en cours d’un bassin de natation pour enfants.

Le programme de développement du secteur a profité également à la région d’In-Salah dans le Tidikelt (750 km Nord de Tamanrasset), qui vient de réceptionner au village d’In-Ghar, une auberge de jeunes de 50 lits.

A Foggaret-Ezzoua, dans la même région, il est fait état de la réalisation en cours d’un complexe sportif de proximité, actuellement à 60% d’avancement de son chantier.

La réalisation d’une salle omnisports et la réception d’un nouveau complexe sportif de proximité à In-Salah font partie des nouvelles installations sportives venues consolider le secteur de la Jeunesse et des Sports.

Le secteur s’emploie à impliquer les différents partenaires de la société civile pour un meilleur encadrement et exploitation de ces installations, a conclu le DJS de Tamanrasset.