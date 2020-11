Le parti Talaie El-Houriyet a dénoncé samedi l'agression militaire marocaine "éhontée" dans la région d'El-Guerguerat (territoires sahraouis), appelant le Maroc à cesser "immédiatement et sans conditions" cette agression.

Pour Talaie El-Houriyet, "l'agression militaire éhontée menée par le Maroc dans la région d'El-Guerguerat (territoires sahraouis) constitue une violation dangereuse de l'accord de cessez-le-feu signé par les deux parties et une atteinte flagrante de l'accord militaire N1 conclu entre le Royaume du Maroc, le Front Polisario et l'ONU".

La même formation politique a condamné cette attaque éhontée et appelé le Maroc à cesser immédiatement et sans conditions ses agressions.

Cette escalade adoptée par le régime marocain, poursuit la même source, est une "tentative marocaine désespérée pour se soustraire à ses engagements internationaux et à tous les accords conclus avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD)".

Il s'agit aussi d'une atteinte à la paix et la sécurité régionales qui risque d'avoir des répercussions fatales, non seulement sur le Royaume et le Front Polisario, mais également sur toute la région, en faisant obstacle aux perspectives de l'unité maghrébine à laquelle aspirent les peuples du Maghreb et pour laquelle lutte notre parti.

A ce titre, le parti Talaie El-Houriyet a rappelé l'impératif pour l'ONU, notamment son SG et son Conseil de sécurité, d'assumer leur responsabilités en œuvrant à la décolonisation au Sahara Occidental, à travers l'accélération de l'organisation du référendum sans parti-pris ni entrave aucunes.

Le parti Talaie El-Houriyet, ajoute le communiqué, demeure "convaincu" que le dialogue direct entre les parties au conflit (Maroc-Sahara Occidental), sous l'égide de l'ONU, reste "la seule solution" devant conduire inéluctablement à un règlement politique, négocié et permanent, de ce conflit.