La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a rappelé, vendredi, aux gérants des stations de vente de carburant, l'obligation de respecter les mesures régissant sa distribution afin de prévenir son utilisation à des "fins criminelles", après notamment les quantités saisies dans le cadre de l'enquête sur les derniers incendies ayant ciblé et touché le patrimoine forestier, indique un communiqué de la DGSN.

La DGSN "rappelle aux gérants des stations de vente de carburant l'obligation de l'observation des mesures régissant sa distribution afin de prévenir son utilisation à des fins criminelles et ce, à la lumière des quantités saisies récemment par les services de Police dans le cadre de l'enquête sur les derniers incendies ayant ciblé et touché le patrimoine forestier, causant des pertes en vies humaines et l'incendie de milliers d'hectares d'arbres", précise le communiqué.