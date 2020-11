La brigade de la gendarmerie nationale de la commune de Sidi Embarek (wilaya de Bordj Bou Arreridj) a réussi à démanteler une bande criminelle organisée de quatre personnes s’adonnant à la contrebande de pièces archéologiques et à saisir 534 pièces de monnaie archéologiques de divers métaux des 18ème et 19ème siècles frappés par plusieurs pays du bassin méditerranéen, a-t-on appris du groupement de wilaya de la gendarmerie.

La même source a précisé que l’opération a permis également de récupérer quatre (4) œuvres d’art de figures pharaoniques de la civilisation égyptienne et huit (8) autres pièces authentiques en cuivre.

Les membres de la bande âgés entre 24 et 37 ans sont originaires de plusieurs wilayas de l’Est et s’adonnent à des opérations d’achat et de vente sur les réseaux sociaux de pièces archéologiques protégées par la loi 98/04 relative à la protection du patrimoine culturel et en assurer le transport à travers les diverses wilayas du pays, selon la même source.

Après accomplissement de toutes les procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes.