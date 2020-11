Les services de la wilaya de Boumerdes ont procédé, mardi, sous la présidence du wali, Yahia Yahiatene, à la distribution de 60 bus de transport scolaire, au profit de différentes communes isolées et englobant des zones d’ombre.

Cette opération de distribution, coïncidant avec la rentrée scolaire du cycle primaire (2020/2021), fixée pour demain mercredi, a été lancée au cours d’une cérémonie au siège de la wilaya, en présence des présidents des assemblées populaires communales et de représentants d'organisations de la société civile.

"Cette initiative s’inscrit au programme de développement du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, visant le renforcement du ramassage scolaire et de aspect préventif, et à garantir les meilleures conditions pour le transport des élèves", a indiqué le wali dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de remise des clés de ces bus. Cette opération a pour objectif de "remédier aux insuffisances constatées dans le domaine, notamment au niveau des zones d’ombre, tout en aidant les élèves de ces rég ions dans l’application et le respect des mesures préventives contre la Covid-19", a-t-il expliqué.

Une vingtaine de nouveaux établissements scolaires (tous cycles confondus) est prévue à Boumerdes, à la faveur de la prochaine rentrée scolaire, ce qui permettra d'améliorer les conditions de scolarité des élèves et de réduire la surcharge des classes.

Ces nouvelles structures englobent 15 groupes scolaires (dans le cycle primaire), et quatre nouveaux CEM respectivement à Corso, Boudouaou, Ouled Hadadj, et Kherrouba, en plus d’un lycée à Boudouaou. A cela s’ajoute la réception programmée de 19 classes d’extension dans le cycle primaire, et de six autres dans le cycle moyen, outre l’installation de classes (en préfabriqué) pour le primaire, dans nombre de communes.