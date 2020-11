Dix milliards DA ont été affectés par les services de la wilaya de Souk Ahras à des projets de développement des zones d’ombre retenus pour l’exercice 2021, a indiqué mardi le wali, Lounès Bouzegza.

Cette enveloppe sera ventilée sur 507 projets de raccordement aux réseaux de gaz, d’électricité et d’eau potable, d’ouverture de pistes, de revêtement de routes et de réalisation de salles de soin et de stades de proximité au profit de 251 zones d’ombre totalisant 89.541 habitants soit 16,5 % de la population de la wilaya, a précisé le chef de l’exécutif local en marge, de sa tournée dans les communes de la daïra de Merahna. L’objectif de ces actions est de favoriser la fixation des populations de ces localités sur leurs terres et l’exercice de leurs activités agricoles, a affirmé le wali. Durant l’exercice 2020, une enveloppe financière de 6 milliards DA avait été affectée par les services de la wilaya pour le financement de plusieurs projets dans les zones d’ombre dont les taux d’avancement varient entre 90 % et 95 %, a assuré le responsable local. Sur le chantier d’aménagement de la zone d’ activités de la commune de Sidi Fredj, le wali a fait état de la réservation de 5 ha de la zone industrielle de M’daourouch pour les jeunes promoteurs de projets de startups qui, a-t-il relevé, bénéficieront d’exonérations fiscales et plusieurs autres avantages. Le même responsable a invité les jeunes des zones d’ombre à se rapprocher des services de wilaya pour obtenir des terrains sur les zones d’activités de Sidi Fredj, Oued Keberit et Bir Bouhouche et y installer des unités agroalimentaires adaptées aux vocations de ces communes connues pour la pratique de l’oléiculture, l’arboriculture fruitière et la culture de la figue de Barbarie. Au cours de sa tournée, le wali a notamment inspecté les projets d’entretien de la route de 3 km entre Sidi Badr et Laksour et de réhabilitation d’une piste de 2,5 km desservant la mechta Khenguet Zaouch dans la commune d’Ouilène, de revêtement d’une route de contournement de la mechta El Bordj sur 5 km ainsi que de requalification d’une source d’eau dans cette même mechta.

Il a suivi en outre un exposé sur le raccordement de 500 foyers au réseau de gaz à lancer prochainement dans la commune de Merahna.