"Ces incendies ont été déclenchés respectivement à Ouled Zerroug (Hamam Gargour), la forêt Krat Lemouadjen, dans la commune de Harbil et le village de Aflah dans la commune de Maaouia", a précisé le chargé de la communication auprès de ce corps, le lieutenant Ilyas Kaddad. La zone endommagée représente des arbres de pins, a ajouté le même responsable qui a souligné que la vitesse du vent a engendré la propagation rapide des flammes. Les reliefs ardus de ces zones et l'absence de pistes forestières ont compliqué la mission des sapeurs-pompiers dont l’intervention pour circonscrire les flammes s’est poursuivie jusqu'aux premières heures du matin, a révélé le chargé de communication , soulignant que 5 camions, une ambulance, 3 officiers et 22 agents d'intervention ont été mobilisés pour cette opération. Pas moins de 2018 ha de surfaces forestières ont été ravagés par les flammes, entre le 1er juin et le 31 octobre derniers dans 340 incendies signalés dans la wilaya de Sétif, a-t-on conclu.