Le ministre du Commerce Kamel Rezig a pris part, mardi, par visioconférence aux travaux de la onzième (11e) Conférence ministérielle de l’Union pour la méditerranée (UPM) sur le commerce, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette conférence intervient dans le contexte des défis que l’UPM compte réaliser au service des intérêts des peuples de la région euro-méditerranéenne, par la consolidation de la coopération et de l’intégration régionale, lit-on dans le communiqué.

Cette coopération se fera à travers la concrétisation de plusieurs projets communs, ce qui rendra la région plus stable sur le plan économique et renforcera la vision de l’avenir concernant l’UPM, et ce à la lumière des défis actuels induits par la crise marquée par la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus, ainsi que par ses répercussions négatives sur les économies des Etats de la région, précise-t-on dans le communiqué

Par ailleurs, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu un appel téléphonique de la ministre turque du Commerce turc, Mme Ruhsar Pekcan, avec la quelle il a abordé les voies de consolider la coopération commerciale au mieux des intérêts des deux pays et peuples frères.