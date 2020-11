L'examen de la relance dans les meilleurs délais des projets à l'arrêt dont la réalisation a été confiée aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a été au centre d'une rencontre de coordination présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, indique un communiqué du ministère de l'Habitat.

"Le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri a présidé, lundi 9 novembre 2020 au siège du ministère, une réunion de coordination comportant plusieurs points dont la relance dans les meilleurs délais des projets à l'arrêt à travers toutes les wilayas du pays et dont la réalisation a été confiée aux OPGI", lit-on dans le communiqué publié par le ministère dans sa page Facebook. La réunion s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mme la cheffe de cabinet, le DG de l'habitat, le DG de la construction et des moyens de réalisation et le président du Groupement d'intérêt économique des OPGI, ajoute la même source.