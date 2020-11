Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est entretenu, mardi, avec son homologue turque, Mme Ruhsar Pekcan, sur les moyens de renforcer et de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre du commerce a reçu, mardi, un appel téléphonique de son homologue turque, Ruhsar Pekcan, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays", selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère.

Les deux parties ont également examiné "les moyens de stimuler les échanges commerciaux au mieux des intérêts de l'Algérie et de la Turquie", ajoute le communiqué.

Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie ont connu une hausse en 2017, avec un volume de près de 4 milliards de dollars. Il a été convenu lors de la visite du Président turc, Recep Tayyip Erdo?an en Algérie, en janvier dernier, de porter le volume des échanges entre l'Algérie et la Turquie à plus de cinq (5) milliards de dollars, rappelle-t-on.