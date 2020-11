La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a rappelé aux citoyens et usagers de la voie publique les mesures liées à l'adaptation des horaires de confinement à domicile qui prendront effet à partir de ce mardi soir de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (05) heures pour une durée de 15 jours.

"En prévision de l'entrée en vigueur des mesures liées à l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile, la DGSN rappelle la suspension de l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-end sur l'ensemble du territoire national ainsi que le transport collectif des personnes inter-wilayas qui demeure interdit", indique un communiqué de la DGSN.

"Il s’agit également de la fermeture, pour une période de quinze (15) jours à partir du 9 novembre 2020, des marchés de vente de véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national et de la prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de fêtes de mariag e et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, outre le respect du protocole sanitaire au niveau des mosquées".

Après avoir rappelé les wilayas concernées par les mesures de confinement partiel à domicile, la DGSN a appelé les citoyens au "respect strict des horaires fixés afin de préserver la santé publique et recommandé aux conducteurs de véhicules et aux usagers de la route de se conformer aux règles du code de la route et de prendre les précautions nécessaires pour éviter la congestion du trafic routier aux heures de pointe et avant le début des horaires du confinement".

La DGSN a également affirmé qu'elle "compte sur la coopération du citoyen avec les services de police pour assurer la santé publique et préserver les vies, l'appelant à une contribution efficace en vue de surmonter cette conjoncture sanitaire inédite".