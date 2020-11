Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, l’ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, avec lequel il a évoqué les opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine minier entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, M. Arkab a présenté les opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine minier, tout en "se félicitant des relations traditionnelles avec les compagnies minières canadiennes", a précisé la même source.

Le ministre a évoqué plusieurs axes de coopération, notamment la mise à jour de la carte géologique de l’Algérie, souligne le communiqué, ajoutant que dans ce domaine "une coopération avec la commission canadienne de géologie serait d’un grand apport surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies de l’aéro-géophysique et de la télédétection que le Canada maîtrise parfaitement".

M. Arkab a également évoqué la mise en place d’une coopération et d’un échange dans le domaine de la législation et de l’organisation, la formation, ainsi que la participation des entreprises canadiennes no tamment les PME-PMI dans les projets miniers.

Pour sa part, M. Wilkie a tenu à assurer M. Arkab que "son pays était prêt à accompagner l’Algérie dans la relance du secteur minier et lui apporter son aide et son expérience dans la mise en place de ces grands axes".