Le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid a reçu en audience à Alger l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Janna Van Der Velde, avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine du soutien et de l'accompagnement des startup, a indiqué mardi un communiqué des services du ministre.

La rencontre a été l'occasion de souligner "les efforts du gouvernement pour améliorer le climat d'affaires et l'écosystème des startup", a précisé le communiqué.

Les deux parties ont par ailleurs évoqué les moyens de bénéficier de l'expérience néerlandaise en matière d'accompagnement des start-up et de facilitation des procédures administratives au profit des investisseurs, a conclu la source.