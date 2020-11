Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 12 camions chargés de produits d’hygiène et de désinfection, a démarré mardi du Palais des expositions d’Alger à destination des 48 wilayas du pays au profit des catégories démunies et ce, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

"C’est une opération qui rentre dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du Croissant rouge algérien (CRA), débutée en janvier dernier, visant à contribuer contre la propagation du coronavirus", a déclaré la présidente du CRA, Saïda Benhabylès, à l’occasion du coup d’envoi de cette caravane.

Elle a expliqué que le choix de ce type de don a eu lieu après avoir constaté l’incapacité de certaines familles de se procurer les produits d’hygiène et de désinfection pour se protéger contre le coronavirus (Covid-19).

Mme Benhabylès a, cependant, fait savoir que le don destiné à la wilaya d’El-Bayadh a été renforcé par un autre dédié spécialement aux familles victimes de l’explosion de gaz survenue octobre dernier et qui a causé la mort de six personnes et 17 blessés.

"Le don en question est composé de four nitures scolaires, de produits alimentaires et de couches bébés et pour adultes", a-t-elle précisé, annonçant par la même occasion l’existence d’un "programme spécial" pour les victimes des incendies survenues cette semaine.

Par ailleurs, la présidente du CRA a souligné que son association à caractère humanitaire a, grâce aux différents dons émanant de donateurs Algériens et d'entreprises étrangères établies en Algérie, répondu favorablement aux sollicitations de certains hôpitaux en matière d’équipements médicaux tels les électrocardiogrammes (ECG), les monitorings de surveillance et les pousses seringues.

"Nous avons, en effet, pu répondre aux appels de certains hôpitaux dans les wilayas de Tizi-Ouzou (Azazga, Tigzirt et Draâ El-Mizane), de Mila (Ferdjioua), de Médéa (Berrouaghia), de Blida (Boufarik) et d’Alger (Lamine Debaghine -ex Maillot- et Beni-Messous dont le don lui a été remis lundi dernier)", a-t-elle détaillé.