L'USM Alger a officiellement formulé une demande aux instances de football nationales afin de revoir la formule du championnat de Ligue 1 professionnelle 2020-2021 à 38 journées, indique mardi un communiqué du club algérois. "En raison de la situation inquiétante due à la recrudescence des cas de Covid 19, et compte tenu également de la crise financière que traverse la majorité de nos clubs, nous pensons qu'il est quasiment impossible de mener à terme le championnat (2020-2021) en disputant les 38 matchs prévus au calendrier.", indique la même source.

A cet effet, le club algérois a soumis une proposition aux instances de football nationales qui consiste à élaborer un calendrier national avec deux groupes de dix (10) clubs chacun : (Centre-Est, Centre-Ouest) avec des play-off et des play-down.

La majorité des clubs composant la Ligue 1 professionnelle de football, avait opté pour un championnat à 38 journées, dans le cadre du changement du système de compétition pyramidal, décidé par la Fédération algérienne de football (FAF). Avant d'arrêter ce système de championnat, la FAF avait soumis aux clubs trois formules pour en choisir une : une compétition classique à 38 journées, un championnat avec une phase aller de 19 journées sans retour et un championnat avec un aller simple de 19 journées, suivi d'un play-off (les 10 premiers) et un play-down.

Pour rappel, la FAF a fixé au samedi 28 novembre, le déroulement de la première journée du championnat comptant pour la saison 2020-2021, en présence désormais de 20 clubs au lieu de 16, suite au léger remaniement du nouveau système pyramidal de compétition. Le début du championnat sera précédé une semaine plus tôt par le déroulement de la Supercoupe d'Algérie, opposant le CR Belouizdad et l'USM Alger au stade olympique du 5-juillet, sous réserve de la délivrance de l'autorisation des services du Premier ministère.