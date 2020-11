Le défenseur international algérien du FC Sion (Div.1 suisse de football) Ayoub Abdellaoui a été appelé en renfort par le sélectionneur national Djamel Belmadi, pour remplacer Mohamed Farès, en vue de la double confrontation face au Zimbabwe, les 12 et 16 novembre, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, a appris l’APS mardi auprès de la FAF. Abdellaoui (27 ans) est attendu mercredi à Alger, en compagnie du latéral gauche du Borussia Monchengladbach (Div.1 allemande) Ramy Bensebaïni, pour rejoindre le stage des "Verts", entamé lundi au Centre technique national de Sidi Moussa.

Il s’agit du deuxième joueur appelé en renfort par Belmadi, après le défenseur du Club Africain (Div.1 tunisienne) Hocine Benayada, pour suppléer Youcef Atal (OGC Nice/France), testé positif au coronavirus (Covid-19). Bloqué depuis dimanche à Rome en raison de suspicion de cas positifs au Covid-19 au sein de la Lazio, Mohamed Farès n’a pu effectuer le déplacement à Alger.

Des médias italiens, dont la chaîne de télévision Sky Sport, avaient pourtant rapporté lundi que l'international algérien a été libéré par le club laziale pour rejoindre l'équipe nationale.

Les autres internationaux du club romain ont d'ailleurs rejoint leurs sélections respectives, à l'exception du défenseur italien Francesco Acerbi, qui aurait été en contact avec des cas positifs ou suspectés de positivité.

L’Algérie recevra le Zimbabwe jeudi au stade olympique du 5-Juillet (Alger, 20h00), avant de se déplacer quatre jours plus tard à Harare pour défier les "Warriors", lundi en match comptant pour la 4e journée des qualifications. A la veille de la 3e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.