Le défenseur international zimbabwéen de Nottingham Forest (Div.2 anglaise), Tendayi David Darikwa, a indiqué que son équipe aborderait le match face à l’Algérie, jeudi à Alger (20h00), "sans avoir peur", dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022. "Nous savons qu'ils ont des joueurs de haut niveau pouvant gagner des matchs à eux seuls, mais nous les Warriors, on ne sera pas un adversaire facile à manier. Nous n’avons pas peur de l’Algérie", a-t-il déclaré aux médias locaux, lors de la séance d’entraînement effectué mardi au National Sports Stadium de Harare.

Les deux équipes se retrouveront de nouveau lundi à Harare (16h00 algériennes), pour le compte de la 4e journée. Ayant échoué à battre le Zimbabwe lors des quatre dernières confrontations entre les deux sélections, l’Algérie sera face à un adversaire qui ne lui réussit que rarement. Pour Darikwa, il faudra mettre à profit cet aspect. "Une partie de l'histoire, entre les deux équipes, nous favorise et nous devons l'utiliser à notre avantage", a-t-il ajouté.

Avant de conclure : "Mais ce qui est im portant, c’est de tout mettre dans cette rencontre et de voir ce que nous pouvons extraire à la fin du match". La délégation zimbabwéenne, composée notamment de 21 joueurs, s’est envolée dans la nuit de mardi à mercredi à Alger, à bord d’un vol spécial. A la veille de la 3e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.