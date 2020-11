Le Conseil de la Fédération internationale de handball (IHF) a désigné le Chili pour représenter la Confédération de handball d’Amérique du Sud et d'Amérique centrale au Championnat du monde masculin de handball 2021, qui se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier. Avec la nomination du Chili, les 32 équipes pour l'Egypte 2021 sont maintenant confirmées. Le tournoi qualificatif prévu du 4 au 7 novembre en Floride, et qui devait regrouper l'Uruguay, le Chili, le Paraguay, la Colombie et le Salvador, a été annulé en raison des difficultés causées par la pandémie COVID-19 dans l'organisation de cette compétition, précise l'IHF. Ce sera la sixième participation du Chili au Championnat du monde masculin de l’IHF, alors que la première remonte à 2011 en Suède. Le Chili rejoindra l'Egypte, la Suède et la République tchèque dans le groupe G lors de l'Egypte 2021 et aura l'honneur d'ouvrir le championnat, contre le pays hôte dans la salle de sport du stade du Caire le 13 janvier.