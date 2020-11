Pour l'AMA, l'initiative fera en sorte que les ONAD soient indépendantes du sport et des gouvernements dans leurs décisions et activités opérationnelles, en interdisant toute participation opérationnelle de quiconque est en même temps impliqué dans la gestion ou les opérations de toute fédération internationale, fédération nationale, organisation responsable de grandes manifestations, comité national olympique, comité national paralympique ou service gouvernemental responsable du sport ou de la lutte contre le dopage.

"La majorité des ONAD fonctionnent indépendamment des gouvernements et des organisations sportives. Cependant, dans une situation où l’indépendance opérationnelle d’une ONAD n’est pas évidente ou est menacée, nous disposons maintenant des outils pour assurer le suivi et la protection de cette indépendance. Ce guide fournit des directives claires à la communauté antidopage concernant ces exigences, et nous nous réjouissons de travailler avec les ONAD à la mise en œuvre de ces principes", estime le directeur général de l’AMA, Olivier Niggli.

Répondant à un certain nombre de demandes d’ONAD, le nouveau guide présente les mesures réglementaires et pratiques qui devraient être mises en place pour leur permettre de se conformer au Code 2021 lorsqu’il entrera en vigueur. Le guide est composé de deux parties. La première partie énonce les dispositions obligatoires qui se trouvent dans le Code et qui seront contrôlées par l’AMA aux fins de conformité. La deuxième partie présente les aspects recommandés que les ONAD sont encouragées à adopter comme bonnes pratiques, en fournissant des exemples des meilleures façons de mettre en œuvre ces mesures.

En plus de ce guide, l’AMA fournira un soutien et développera des outils pratiques pour aider les ONAD à renforcer leur indépendance opérationnelle. Cela inclura notamment un webinaire sur le sujet en décembre.