Le défunt originaire de la ville de Jénine, est décédé à 46 ans. Il souffrait d'une tumeur de la sphère ORL qui s'est aggravée après sont atteinte, en juillet dernier, du coronavirus, a fait savoir la même source. La commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers a porté à l’occupation l’entière responsabilité du "crime cruel" perpétré contre le prisonnier Abu Wa’ar qui a été exposé à la "négligence médicale délibérée". Et elle a également averti contre le silence de la communauté internationale vis à vis de l'occupation et ses crimes. Au début de son arrestation, il avait souffert des problèmes de santé mais son état de santé s'est empiré en 2019, après avoir été diagnostiqué du cancer de la gorge. Son état s’est davantage détérioré récemment, précise WAFA. Le 12 juillet 2020, Abu Wa’ar a été testé positif au COVID-19. Il a été ensuite transféré à un hô pital israélien, où il a subi une opération chirurgicale qui n'a pu sauver sa vie, selon la même source. Ce dernier décès porte à 226 le nombre de prisonniers palestiniens décédés dans les prisons d'occupation depuis 1967.