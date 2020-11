En prélude des élections générales que le Niger va organiser en 2020 et en 2021, les leaders religieux du pays, des représentants des chefs coutumiers, du corps judicaire, des membres de la Commission nationale des droits humains (CNDH), regroupés au sein d'un comité des sages, ont appelé mardi à Niamey toutes les parties prenantes à l'apaisement "dans l'intérêt supérieur du Niger".

"Eu égard aux propos à caractère haineux véhiculés dans les médias et les réseaux sociaux par les partis politiques et les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, le comité des sages lance un appel à l'ensemble des citoyens nigériens, particulièrement les leaders politiques sur la nécessité de créer un climat d'apaisement dans l'intérêt supérieur du Niger", selon un communiqué rendu public sur les médias nationaux.

Tout en offrant ses bons offices pour créer les conditions d'un rapprochement entre différentes parties en vue de parvenir à des élections apaisées, consensuelles, crédibles et transparentes, le comité des sages a également demandé à toutes les institutions de la Républiq ue impliquées dans l'organisation de ces élections à jouer leurs partitions conformément à leurs missions.

Le Niger va organiser des élections locales et présidentielle dont le premier tour aura lieu le 27 décembre prochain en même temps que les législatives. Le président sortant Mahamadou Issoufou a déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, selon des observateurs locaux.

Au moins 41 candidats ont été officiellement enregistrés pour le scrutin présidentiel au ministère de l'Intérieur, parmi lesquels figurent notamment l'ancien ministre d'Etat en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Bazoum Mohamed du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA, au pouvoir) et le chef de file de l'opposition Hama Amadou. La campagne électorale s'ouvrira le 5 décembre prochain.