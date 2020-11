Cinquante quatre (54) bureaux de poste ont été raccordés au réseau de la fibre optique à travers la wilaya de Souk Ahras, ce qui représente un taux de couverture estimé à 100 % des infrastructures de ce secteur, a-t-on appris lundi, du directeur local de la poste et des télécommunications. Ces bureaux de poste sont répartis sur les 26 communes que compte cette wilaya frontalière, ce qui a permis d'augmenter le flux du réseau informatique et d'améliorer les prestations fournies aux clients d'Algérie Poste, a indiqué à l’APS, Samir Bouaziz. Un total de plus de 1.300 km de fibre optique a été déployé à travers les différentes communes et les bureaux de poste de la wilaya de Souk Ahras, a souligné le même responsable, assurant que la concrétisation de ces projets s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la rénovation du réseau filaire d'Algérie Poste et ce dans le but de permettre aux citoyens d'accéder aux services de ce secteur en tout confort. Trois (3) bureaux de poste seront "prochainement" ouverts dans les zones d'ombre d’El-Hamra (commune de Hanancha), El-Karia (commune d'Ouled Driss) et Bir El-Hadj Tayeb (commune d'Oum El Adhaim), tandis que d'autres infrastructures similaires seront inaugurées "avant fin 2020" dans les communes de Taoura, Merahna et Sedrata, a-t-on signalé.