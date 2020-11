Les négociations entre les eurodéputés et la présidence allemande de l'UE se sont achevées lundi sans permettre de trouver d'accord sur le budget européen lié au plan de relance, et se poursuivront mardi, ont indiqué les négociateurs.

Entamés il y a plus de deux mois, ces âpres pourparlers sont entrés dans une phase jugée cruciale, face au risque de retard ou de paralysie de la mise en oeuvre du budget 2021-2027 de l'UE et du plan de relance économique européen qui y est adossé.

Le budget pluriannuel doit impérativement recevoir le feu vert des eurodéputés ainsi que des Vingt-Sept à l'unanimité. Une 11e session des négociations budgétaires s'est tenue lundi entre les parlementaires, l'Allemagne (qui occupe la présidence tournante de l'UE et négocie au nom des Etats) et la Commission européenne (l'exécutif de l'UE).

"Les discussions intenses mais en fin de compte constructives sont ajournées pour aujourd'hui", a indiqué dans la soirée Sebastian Fischer, porte-parole de la présidence allemande, sur Twitter, précisant qu'elles reprendraient mardi à 14h00 (13H00 GMT).