Au moins 41 candidats ont été officiellement enregistrés pour l'élection présidentielle au Niger dont le 1er tour est prévu le 27 décembre prochain, a indiqué mardi une source du ministère de l'Intérieur.

Parmi ces prétendants figurent notamment l'ancien ministre d'Etat en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Bazoum Mohamed, du Parti nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-TARAYYA, au pouvoir), le chef de file de l'opposition Hama Amadou, du Mouvement démocratique nigérien pour une Fédération africaine (MODEN-FA) et Mahamane Ousmane, ancien président de la République (1993-1996), investi par le Renouveau démocratique et républicain (RDR Tchanji).

M. Seini Oumarou du Mouvement national pour la société du développement (MNSD-NASSARA), ancien Premier ministre du gouvernement de l'ex-président Tandja Mamadou (1999-2010) et Salou Djibo, ancien président de la transition nigérienne (2010-2011), investi par le parti Paix, justice, progrès (PJP-Génération Doubara) sont également en lice dans la course à la présidentielle. Le président Mahamadou Issoufou, en fin de mandat, a plusieurs fois di t qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Selon le code électoral nigérien, "la déclaration de candidature pour l'élection présidentielle doit être déposée au ministère en charge des questions électorales 50 jours calendaires au moins avant le scrutin". Ce dernier procédera ensuite au contrôle de conformité des dossiers de candidature, et à l'enquête de moralité sur tous les candidats, avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle le 11 novembre prochain. Cette

haute juridiction du pays dispose de deux semaines pour leur validation,

c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre prochain, conformément à l'agenda

de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

La campagne électorale s'ouvrira le 5 décembre prochain.