Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a appelé, les imams a accomplir Salat El Istisqâ (prière de demande de la pluie), samedi prochain à 9h00 avec possibilité de la renouveler le cas échéant et ce en raison de la faible pluviosité voire l'absence de chutes de pluies, indique lundi, un communiqué du ministère.

Selon la même source, "le ministère a adressé une instruction aux directeurs des affaires religieuses et des wakfs à travers toutes les wilayas du pays et par leur intermédiaire, aux imams, dans laquelle il les appelle à accomplir Salat El Istisqâ, en raison de l'absence de chutes de pluie, et ce samedi 28 Rabie El Awal 1442, correspondant au 14 novembre 2020, à partir de 9h00, avec possibilité de la renouveler le cas échéant aux dates et heures fixées par les directeurs, en coordination avec les autorités locales, tout en tenant le ministère informé de la date de son accomplissement en cas de son renouvellement".

Le ministère a également appelé les imams dans cette instruction "à insister dans leurs prêches et orientations sur l'ancrage de la culture de rationalisation et d'ut ilisation des eaux et la préservation du patrimoine forestier, étant des éléments importants dans la production et le développement notamment suite aux incendies récents ayant ravagé certaines wilayas du pays".

Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a mis l'accent sur "l'impératif respect des mesures préventives contre la propagation de la COVID-19 durant l'accomplissement de cette prière.