L’artisanat constitue encore aujourd’hui un "important vecteur" pour le développement d’une économie durable, a soutenu lundi à Tizi-Ouzou Mohand Akli Ikharbane, maître-assistant à l'institut d'archéologie de l’Université Mouloud Mammeri (UMMTO).

"On ne peut pas développer une économie saine et durable en se passant de l’artisanat", a souligné l’universitaire, qui a animé une conférence sur le patrimoine artisanal, dans le cadre du Salon des savoirs-faire, organisé à l’occasion de la journée nationale de l'artisan, faisant remarquer que "l’artisanat a toujours été un vecteur important du développement à travers l’Histoire".

Depuis la période gréco-romaine, a-t-il ajouté à ce propos, "l’artisanat a toujours été au cœur du développement et ce qui se fait encore aujourd’hui n’est qu’un perfectionnement technique de ce qui a déjà été fait, mais, les motifs et la finalité demeurent les mêmes".

Citant le secteur du tourisme qui, a-t-il dit, "développe une des plus grandes industries au monde", il a estimé qu’ "on ne peut parler d’industrie touristique sans parler d’artisanat qui con stitue un élément important dans le développement de la logistique touristique, créé de l’emploi et de la richesse et entraîne avec lui l’ensemble des secteurs".

Soulignant lors de son intervention, "le rôle pionnier" de toute l’Afrique du Nord dans les métiers de l’artisanat (orfèvrerie, tissage, ébénisterie), M Ikharbane a déploré que ce "savoir-faire et cet apport ne soient pas assez mis en valeur et relégués à une place secondaire" à travers l’Histoire.

Organisé par l'association culturelle Tiguemmi, en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la direction locale de la culture et la maison de la culture Mouloud Mammeri qui l’abrite, ce salon s’étalera jusqu’à jeudi prochain, avec au programme une exposition permanente et plusieurs autres activités.