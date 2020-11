Bloqué depuis dimanche à Rome en raison de suspicion de cas positifs au Covid-19 à la Lazio, l'international algérien Mohamed Farès a été finalement libéré lundi par son club pour rejoindre l'équipe nationale qui s'apprête à affronter le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021, ont rapporté des médias italiens.

La Lazio, qui se trouve en plein imbroglio en raison d'accusations de «violations des protocoles sanitaires» concernant le Covid-19, a laissé partir ses internationaux, dont Farès, vers leurs sélections respectives, après les avoir retenus depuis dimanche, selon les mêmes sources.

«Le club romain a attendu des orientations des autorités sanitaires sur la conduite à tenir avec lesdits joueurs. Ne voyant rien venir, il a été obligé de les libérer, sous la pression des fédérations nationales de ces internationaux», indique-t-on de même source. Seul le défenseur Francesco Acerbi, «qui aurait été en contact avec des cas positifs ou suspectés de positivité», reste retenu en club, sur demande de la Fédération italienne de football, dans l'attente de nouveaux développements, explique Sky Sport.

La Lazio Rome fait l'objet d'une enquête de la part des instances sportives italiennes sur de possibles «violations des protocoles sanitaires» concernant le Covid-19. Des explications ont déjà été demandées aux dirigeants de la Lazio et des constatations au centre d'entraînement du club menées la semaine dernière, précise la FIGC.

Ce couac a retardé l'arrivée de Farès en équipe nationale, initialement prévue lundi, pour rejoindre le stage qui a débuté au Centre technique national de Sidi-Moussa, en vue de la double confrontation face au Zimbabwe, jeudi à Alger et lundi prochain à Harare dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations-2021, reportée à 2022 au Cameroun en raison de la pandémie de coronavirus.