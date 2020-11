Le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) Ahmed Yahya, a annoncé lundi soir sa candidature au poste de président de la Confédération africaine (CAF), dont les élections se dérouleront le 12 mars 2021 à Rabat. «Soucieux de promouvoir le football africain, et au terme d’une profonde réflexion et d’amples concertations, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la CAF», a-t-il indiqué sur sa page officielle Facebook. Une candidature placée sous le signe du rassemblement et de la promotion du football africain , avec comme slogan «ensemble pour le football africain». Outre le patron de la FFRIM, deux autres candidats ont annoncé leur candidature : il s'agit du Sud-Africain Patrice Motsepe et de l’ancien président de la fédération ivoirienne (FIF) Jacques Anouma, alors que l’actuel patron de la CAF Ahmad Ahmad, a décidé de briguer un second mandat. Le président de la fédération sénégalaise (FSF) Augustin Senghor devrait annoncer sa candidature dans les prochaines heures.

Le dépôt des dossiers de candidature ouvert depuis le vendredi 11 septembre 2020 prendra fi n le jeudi 12 novembre 2020. L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021.