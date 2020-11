La Fédération algérienne de Cyclisme (FAC) a annoncé mardi avoir obtenu l'accord de principe du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) pour un parrainage lors de l'année 2021.

Cet accord a été obtenu par la FAC lundi, au terme d'une séance de travail, entre le Président de l'instance, Khireddine Barbari et le Président Directeur Général du CPA, Mohamed Dahmani. Le premier responsable de la FAC avait profité de cette réunion pour présenter les grandes lignes du programme de compétition pour l'année 2021, qui se sera particulièrement riche en évènements internationaux, notamment, le Grand Prix Cycliste de la ville d'Alger, le Tour International d'Algérie et la Coupe d'Afrique des nations, qui se déroulera à Oran.

Selon la même source, "le PDG du CPA s'est dit intéressé par le programme d'action de la FAC, et a rassuré Barbari de son soutien, pour accompagner la fédération dans ces opérations d'envergure internationale". "Le document de la convention sera finalisé après la concertation des parties techniques concernées du CPA et de la FAC" a précisé l'instance dans son communiqué.