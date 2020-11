L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de tennis (FAT) pour l'installation des commissions de candidatures, recours et passation de consignes en vue des prochaines élections, a été reportée à une date ultérieure, a appris mardi l'APS auprès de l'instance fédérale.

L'ordre du jour de cette AGEx, programmée initialement pour samedi prochain à Alger, était de désigner des commissions électorales en vue de l'AG élective. Cette dernière devait permettre au président élu de terminer le mandat olympique 2017-2020. ''Vu la situation sanitaire que traverse notre pays liée au Covid-19, l'instance fédérale informe que l’Assemblée générale extraordinaire, prévue initialement le samedi 14 novembre à Alger, est reportée à une date ultérieure, après accord des services compétents du ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS)'', a expliqué la FAT. Le président élu de la FAT, Mohamed Bessaâd, avait été suspendu "temporairement" fin 2019 par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, pour ''mauvaise gestion'', rappelle-t-on.

Trois présidents se sont succédé depuis pour assurer l'intérim. Il s'agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Mohamed Lazar actuellement. Mais le 16 octobre dernier, un responsable du MJS a annoncé à l'APS que le ministère avait décidé de lever la "suspension provisoire" dont fait l'objet Mohamed Bessaâd. Selon la même source, Bessaâd "a été victime d'une décision arbitraire basée sur des motifs non réglementaires".

Depuis, ce dernier n'a pas retrouvé son poste et aucune explication n'a été donnée à ce sujet.