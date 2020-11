«A l'instar de l'Union cycliste internationale (UCI) qui célèbre, le 1 juin de chaque année, la Journée mondiale de la bicyclette, l'Union arabe de cyclisme a décidé d'adopter la même chose à partir du 31 octobre 2021, a indiqué l'UAC dans un communiqué, chargeant son secrétariat général d'élaborer le programme technique adéquat qui s'y impose.

L'instance dirigée par l'Emirati Fayçal Humaid Al Qassimi, a ajouté qu'une fois le programme élaboré, toutes les fédérations membres de l'UAC seront appelées à célébrer l'événement le même jour, avec l'organisation de manifestations, selon leurs moyens, et participer à la promotion et au développement de la discipline.

" L’organisation d’une journée arabe du vélo a pour vocation d'encourager les états membres de l'Union à développer activement le vélo et enthousiasmer les enfants et les jeunes à sa pratique, en promouvant son utilisation et en œuvrant au développement d’une véritable culture du cyclisme", a ajouté l'instance arabe. Il est à rappeler que les Nations Unies avait en 2018, proclamé par consensus entre les 193 pays membres, le 3 juin de chaque année comme "Journée internationale du vélo".

Depuis, la journée est célébrée, chaque année, par l'UCI qui invite tous les Etats membres à promouvoir la bicyclette en ce jour et à organiser des actions autour de sa pratique et de son développement, mais cette résolution n'a rien d'obligatoire ou de contraignant.

La réunion du bureau exécutif de l'UAC a également étudié d'autres points inscrits à l'ordre, à savoir la mise en conformité des statuts de l'Union avec ceux de l'UCI, avant d'en faire la proposition à la prochaine assemblée de l'Union, prévue en février prochain.