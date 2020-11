En Ligue des champions, le CR Belouizdad, champion d’Algérie 2019-2020, entamera la compétition dès le tour préliminaire en affrontant Al-Nasr (Libye). En cas de qualification, le Chabab sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya).

De son côté, le MC Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition, affrontera les Béninois des Buffles du Borgou. En cas de qualification, le Mouloudia défiera le vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie).

La Confédération africaine de football (CAF) a exempté dix clubs du tour préliminaire, à savoir l’ES Tunis (Tunisie), le TP Mazembe (RD Congo), l'AS Vita Club (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja Casablanca (Maroc), le WA Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns (Afrique du Sud) et Primeiro de Agosto (Angola). En Coupe de la Confédération, l’ES Sé tif et la JS Kabylie ont été exemptées du tour préliminaire. Au premier tour, l’Entente affrontera le vainqueur de la double confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et Renaissance FC (Tchad), alors que la JSK sera opposée au vainqueur de Yeelen Olympique (Mali) - US Gendarmerie nationale (Niger). Le tour préliminaire se jouera courant novembre (aller : 20, 21 et 22, retour : 27, 28 et 29). Le premier tour est prévu quant à lui en décembre (aller : 11, 12 et 13, retour : 18, 19 et 20).