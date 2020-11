Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, s'est entretenu, dimanche à Alger, avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur plusieurs questions d'intérêt commun liées notamment à la religion et au culte, indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Lors de cet entretien, M. Belmehdi a insisté "sur le bannissement de toutes formes de violence et d'extrémisme, quelle que soit leur origine (...) l'Islam est une religion d'amour, de paix et de coexistence", a précisé le communiqué, ajoutant que "ce sont là les recommandations que son département ne cesse de prodiguer aux imams détachés à la Grande Mosquée de Paris et auxquelles tous les imams détachés en France s'attachent à concrétiser".