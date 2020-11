Le ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali, a annoncé dimanche à Khenchela l’inscription par son département ministériel du projet de doublement du tronçon de la RN-80 reliant sur 30 km les communes Khenchela et Babar.

"Ce projet appelé à réduire les accidents routiers sur cet axe mobilise une enveloppe financière de 2,7 milliards DA", a précisé le ministre au cours de l’inspection du chantier de réhabilitation de 11 km de la RN-88A. Il a également assuré que les travaux du projet de doublement de la pénétrante reliant Khenchela et Batna à l’autoroute Est-ouest sur 74 km seront lancés "au début du mois de janvier de l’année prochaine".

Une enveloppe financière de 300 millions DA a été octroyée à la réhabilitation des chemins de wilaya (CW) et l’élimination de "points noirs" de différentes communes, a affirmé M. Chiali.

Le ministre a aussi fait savoir, lors de son suivi de l’exposé sur le projet d’un ouvrage d’art sur Oued Tamagra entre Tamza et Babar, que "l’Etat a affecté d’importantes ressources financières pour le désenclavement des zones d’ombre à travers le pays via leur raccordement aux réseaux de routes et de pistes rurales".

Sur le chantier de requalification du chemin de wilaya CW67 dans la commune de Khirène, le ministre a insisté sur le respect des délais contractuels et des normes de qualité et l’accélération du rythme des travaux. Il a salué, en outre, la cadence par laquelle ont été exécutés les travaux de réalisation pour 57 millions DA de deux ouvrages d’art qu’il a inaugurés au village Fridjou dans la commune de Chechar. M. Chiali a procédé également à l’inauguration du siège de la subdivision des travaux publics du chef-lieu de wilaya et à la distribution de chasse-neiges, camions et autres engins aux subdivisions des communes de Kaïs, Bouhamama et El Hamma.